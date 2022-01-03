Ordu'da evden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel
Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde iki evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kulak Mahallesi'ndeki iki evden hırsızlık yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonrası, hırsızlık yaptığı belirlenen 3 kişi kaldıkları evlerinde yakalandı.
Ekipler çaldıkları malzemelerle birlikte yakaladığı 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri
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