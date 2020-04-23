Ordu'da evdeki çocukların kutlamaları poster oldu Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamaların fotoğraflarından oluşan poster okulun duvarına asıldı.

Ordu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamaların fotoğraflarından oluşan poster okulun duvarına asıldı. Altınordu İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin, evlerinde kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na yönelik yaptıkları etkinlikleri fotoğraflamalarını istedi. Daha sonra okulun idarecilerine gönderilen yüzlerce fotoğraf iki posterde toplandı. Hazırlanan dev posterler daha sonra okulun duvarına asıldı. Öte yandan yüzlerce fotoğrafın yer aldığı posterlerle birlikte okulun duvarı Türk Bayrakları ile de süslendi. Kaynak: AA