Ordu'da evde sobadan çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi - Haberler
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Ordu'da evde sobadan çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ordu'da evde sobadan çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir evde sobadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Bayramca Mahallesi Irmak Caddesi üzerindeki 2 katlı evin zemin katında sobadan çıkan kıvılcımların sıçraması sonucu yangın çıktı. Aile fertleri evde bulunduğu sırada çıkan yangında Mehmet Bacacı ve Namzet Bacası dumandan etkilendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşların yardımıyla evden çıkarılan 2 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulans içerisinde müdahale edilen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, söndürülen yangında evde maddi hasar meydana geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İtfaiye, Yangın, Ünye, Ordu, 3. Sayfa, Haberler

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