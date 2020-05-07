Ordu'da evde okuma alışkanlığını kazandırmak için internet sitesi kuruldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde okumayı teşvik amacıyla "ordukitapcisi.com" adlı site kurdu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında evde okumayı teşvik amacıyla "ordukitapcisi.com" adlı site kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların evde kalmasını sağlamak amacıyla yeni uygulamalar hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların evde kalmasını sağlamak ve onlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla "Evde Oku Türkiye" projesi hazırlayarak kitap satışının gerçekleştirileceği "ordukitapcisi.com" adlı site kurdu.

Farklı kategorilerde 200 bini aşkın kitabın yer alacağı sitede, yerli ve yabancı yazarların kitaplarının satışı yapılacak. Herkesin rahatlıkla evde kitap okumasını sağlamak amacıyla yüzde 70'e varan indirimler uygulanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, vatandaşların evlerinde daha verimli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla yeni projeler ürettiklerini belirtti.

Güler, vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, evde dolu dolu vakit geçirebilmelerini sağlamak için kitap satışının yapılacağı bir site kurduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İsteyen vatandaşımız buradan kitabını temin edebilecek. Herkese ulaşabilmek adına da büyük indirimler olacak. Genç, yetişkin ve yaşlı vatandaşlarımıza hitap edecek birbirinden değerli eserlerimiz burada bulunabilecek. Edebiyat, felsefe, çocuk, akademik, eğitim, psikoloji, tarih, sağlık gibi birçok kategoride 200 bini aşkın kitap seçeneği bu sitede yer alacak."

Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olacaklarını vurgulayan Güler, "Sizler için çalışacağız. Sizler de bu süreçte kendinizin ve sevdiklerinizin gelecek yarınları için evde kalın, bol bol kitap okuyun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA