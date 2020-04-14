Ordu'da evde kalanlara 'çiçek' Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yandan korona virüsü (Kovid-19) virüsü ile mücadele ederken bir yandan da vatandaşların psikolojik anlamda rahatlamasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi bir yandan korona virüsü (Kovid-19) virüsü ile mücadele ederken bir yandan da vatandaşların psikolojik anlamda rahatlamasını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi virüsün insanlar üzerindeki psikolojik etkisini en aza indirmek için vatandaşlara psikososyal destek hizmeti sunarken, engelli vatandaşların evlerinde daha verimli vakit geçirebilmeleri için de fırsatlar sunuyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen engelli vatandaşların uzman psikologlar eşliğinde evlerine gidilerek onlara psikolojik anlamda destek olunuyor ve psikologlar tarafından engelli vatandaşlara saksıda çiçek hediye ediliyor. Böylelikle engelli vatandaşların bu süreçte dikkatlerinin başka bir noktaya odaklamasına yardımcı olunurken motivasyonlarını artırmaları da sağlanıyor.

Hizmetten faydalanan engelli vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür ettiler. - ORDU

Kaynak: İHA