Ordu'da evde kalan çocukların kutlamaları poster yapıldı
Ordu'da evde kalan çocukların kutlamaları poster yapıldıORDU'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamaların fotoğraflarından oluşan poster okul binasına asıldı.
23.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:11
Ordu'da evde kalan çocukların kutlamaları poster yapıldı
ORDU'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında öğrencilerin evlerinde yaptıkları kutlamaların fotoğraflarından oluşan poster okul binasına asıldı.
Ordu'nun Altınordu İlkokulu öğretmenleri ve idarecileri koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkamayan öğrencilerin, evlerinde kutladıkları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı fotoğraflarından oluşturulan poster hazırladı. Dev poster okula asıldı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri de konvoy yaparak çocukları ve vatandaşları selamladı. Bayraklarla süslenen araçlardan oluşan konvoyda, 23 Nisan şarkıları dinletildi.
Kaynak: DHA