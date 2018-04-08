Ordu'da Ev Yangını

Ordu'nun Korgan ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Yukarıyaylacık Mahallesi'nde, Celal Elbey'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına ilk etapta müdahale etmeye çalışan mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede tüm evi saran alevler, bitişikteki Nuriye, İsmail ve Uğur Elbey'in de evlerine sıçradı.

Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.