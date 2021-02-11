Ordu'da esnafın sorunlarının çözümüne yönelik komisyon oluşturulacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafın istek ve sorunlarını ileteceği Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu oluşturulacak.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından esnafın istek ve sorunlarını ileteceği Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu oluşturulacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, belediye meclisinin şubat ayı olağan toplantısında yaptığı konuşmada, sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak esnafın bu zor günlerinde yanında olmak için başlattıkları bir çalışmayı daha hayata geçirdiklerini söyledi.

Salgın döneminde iş yerleri kapanan esnafa 2 bin lira maddi destek vereceklerini hatırlatan Güler, Büyükşehir Belediyesi olarak Kovid-19 salgınının başladığı günden itibaren hep yanında oldukları esnaf ve halkın yine yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Güler, bunun haricinde meclis üyelerinden oluşan 7 kişilik Esnaf ve Sanatkarlar Komisyonu oluşturduklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bu komisyonumuzun amacı esnafımızın dertleri ile dertlenilip onların istek ve sorunlarını bizlere iletmek. Yeni bir yenilik olarak uygulamaya aldığımız bu çalışma ile esnafımızın sıkıntı ve talepleri ilk elden çözüme kavuşacak. Bu çalışmamız aile bütünlüğü içerisinde Ordu'muz için de bir yenilik olmuş olacak. Dönem dönem bu tür uygulamaları yaparak halkımız ile iç içe şeffaf bir yönetim tarzını uygulamaya devam edeceğiz."

Buharalı Şeyh Şakir Efendi Aşevi'nin hizmete girdiğini dile getiren Güler, "Bildiğiniz gibi Ordu'muz tarihi zenginlikleriyle kişileriyle bilinen bir şehir. Buharalı Şeyh Şakir Efendi Ordu'muza hizmet eden değerli bir büyüğümüz. Ordu'nun manevi iklimine katkıda bulunmuş birisi. Kısa süre önce restorasyon çalışmasını tamamlayarak yeniden açtığımız türbe sonrası şimdi de bu muhterem kişinin ismi ile bir aşevi kurduk. Hizmete aldığımız bu aşevinin ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'ndaki toplantıda, 46 gündem maddesi görüşüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli