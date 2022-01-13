Ordu'da eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi adliyede - Haberler
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Ordu'da eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi adliyede

Ordu'da eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi adliyede
AA / Eyüp Elevli - Haberler | Güncel

Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaralayan kişi adliyeye sevk edildi.

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaralayan kişi adliyeye sevk edildi.

Boşandığı eşi Elvan S'yi (38) yanıcı maddeyle yaralayan ve kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Erkan E, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Fatsa Adalet Sarayına sevk edildi.

Fatsa ilçesinde Erkan E, dün 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin Dolunay Mahallesi'ndeki evine gitmişti. İkili arasında yaşanan tartışma sonrası Erkan E, Elvan S'nin yüzüne yanıcı madde serpmişti.

Yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, Fatsa Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk edilmişti.

Ordu'da eski karısını yanıcı maddeyle yaralayan kişi adliyede

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AA / Eyüp Elevli - Son Dakika Haberleri

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