Ordu'da eski eşini yanıcı maddeyle yaralayan zanlı hakkında iddianame hazırlandı

FATSA, ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde eski eşini yüzüne yanıcı madde atarak yaralayan kişinin tutuklandığı olayla ilgili iddianame hazırlandı.

Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca, boşandığı eşi Elvan S'yi (38) 12 Ocak'ta yanıcı maddeyle yaralayarak kaçan, yakalandıktan sonra tutuklanan Erkan E. hakkında hazırlanan iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Erkan E. ile eski eşi Elvan S. arasında husumet bulunduğu, şüphelinin daha önce eski eşine karşı birçok eyleminin olduğu öne sürüldü.

İfadesine yer verilen Erkan E, 10 yıl evli kaldığı ve geçen yıl boşandığı eşinin evinin arkasına aracını park ettiğini ve ön kapıyı kullanmaya üşendiği için duvardan atlayıp evine gittiğini belirtti.

Zarar vermek amacıyla olay yerine gitmediğini savunan Erkan E, apartmanın 6. katında karşılaştığı eski eşine konuşmak istediğini söylediğini anlattı.

Elvan S'nin, "Şu anda konuşulacak bir konu yok, aşağı iniyorum." dediğini iddia eden Erkan E, şunları kaydetti:

"Gitme, konuşalım' dedim, sonrasında ben de o kızgınlıkla merdiven boşluğunda pencerenin kenarında bulunan beyaz renkli sıvı olan pet şişeyi elime aldım, sinirlenerek içinde bulunan sıvıyı ona fırlattım. Elimde sigara bulunuyordu ve ağzıma götürdüğüm sırada sıvı alev aldı. Elvan'ın çığlık attığını duydum. Alt katta oturan biri kapıyı açtı ve içi dolu kovayla üzerindeki yangını söndürmeye çalıştı. Olayın şokuyla merdivenlerden aşağı indim. Aracımla olay yerinden uzaklaştım. Babamı arayarak durumu anlattım."

"Beni 15 gündür ölümle tehdit ediyordu"

Elvan S. ise eski kayınpederinin olay günü kendisini arayarak erzak getirdiğini ve site kapısında kendisini beklediğini söylediğini bildirdi.

Eski kayınpederinin getirdiği erzakları alarak eve döndüğünü kaydeden Elvan S, şöyle devam etti:

"Asansörle eve çıktım, bu sırada merdivenlerden aşağı eski eşimin indiğini gördüm. Sürekli olarak rahatsızlık verdiği için neden geldiğini sordum, konuşmak istemediğimi de söyledim. Bana bir şey yapmasından endişelenerek kendi ikametime yönelmeyip alt kata inen merdivenlere yöneldim. Korktuğum için kaçmaya çalıştım. Arkam dönük aşağı kaçtığım sırada sırtımda ve başımda ıslaklık hissettim. Bir anda ne olduğunu anlamadan birden üzerim alev almaya başladı. Korkuyla öleceğimi düşündüm, 'Anne' diye bağırmaya başladım. Bunun üzerine alt katta oturan komşum kapıyı açtı. Beni banyoya doğru yönlendirdi. Komşularım burada üzerime su dökerek alevleri söndürdü."

Eski eşinin elinde sigara olmadığını, üzerindeki alevleri de söndürmeye çalışmayıp kendisinin yanmasını izlediğini ileri süren Elvan S, "Beni 15 gündür ölümle tehdit ediyordu. Erkan E. bana, 'Yaşım genç, 35 yılı göze aldım, seni yaşatmam, başkasıyla evlenemezsin, benimle tekrar evleneceksin.' şeklinde tehditlerde bulunuyordu." ifadelerini kullandı.

Elvan S. olay günü eski kayınpederi ile eski eşinin aynı anda ikametinde bulunmasının tesadüf olmadığını öne sürerek, Erkan E'nin durumu planlayarak kendisini öldürmek için yanında yanıcı madde getirdiğini düşündüğünü belirtti.

Müşteki ifadelerinin de yer aldığı iddianamenin sonuç bölümündeki doktor raporunda Elvan S'nin yüzünün sağ tarafı ve vücudunun çeşitli noktaları ile elleri ve parmaklarında üçüncü derece yanıklar bulunduğu, hayati tehlike oluşacak şekilde yaralanmasına neden olunduğu kaydedildi.

Şüphelilerden Erkan E'nin "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs", baba T.E'nin de "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme"den cezalandırılmaları istendi.

Olay

Fatsa ilçesinde 12 Ocak'ta 2 çocuğunun annesi Elvan S'nin yaşadığı apartmana giden Erkan E, tartışma sonrasında eski eşinin yüzüne yanıcı madde atmış, yüzü ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Elvan S, hastanede tedavi altına alınmıştı. Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan Erkan E. çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderilmişti.