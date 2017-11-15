Ordu'da Erkek Cesedi Bulundu

ORDU (İHA) – Ordu'nun Ünye ilçesi Karayolları Yunus Emre Tüneli çıkışında boğazında bıçak yaraları olan bir erkek cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Mehmet Keskin (79), dün gece Fatsa'dan Samsun'un Çarşamba ilçesine canlı tavuk almak için yanına aldığı bir şoförle yola çıktı. Ünye ilçesinden çevre yolunu kullanarak Yunus Emre Tünelini geçtikten sonra ceset bariyerlerin hemen yanında bırakılmış, araç ise uzak bir mesafeye terk edilmiş vaziyette sabah 04.30 civarında emniyet güçlerince bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Mehmet Keskin'in boğazında bıçak darbelerinin olduğu tespit edilirken, ceset Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili olarak savcılık soruşturma başlattı. - ORDU