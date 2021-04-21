Ordu'da en çok hız sınırını aşmaktan ceza yazılıyor
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Ordu'da en çok hız sınırını aşmaktan ceza yazılıyor

Ordu'da en çok hız sınırını aşmaktan ceza yazılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde en çok hız sınırlarını aşmaktan ceza yazılıyor.

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde en çok hız sınırlarını aşmaktan ceza yazılıyor.

İl genelinde son bir hafta içerisinde trafik kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 6 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 36 sürücüye kesik yay, abart egzoz gibi modifiyeli araç kullanmaktan, 31 araç sürücüsüne drift ve hatalı şerit değiştirmekten, 136 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 674 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 48 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 1 araç sürücüsüne kask kullanmamaktan işlem yapıldı.

Denetimlerde toplam 9 bin 576 araç kontrol edilirken bin 566 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden işlem yapıldı. 79 araç trafikten men edilirken 6 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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