Ordu'da emekli astsubay FETÖ'den tutuklandı
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Ordu'da emekli astsubay FETÖ'den tutuklandı

Ordu'da bir emekli astsubay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:35
Ordu'da emekli astsubay FETÖ'den tutuklandı

'da bir emekli astsubay, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı, FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyelerine yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında bir FETÖ üyesinin Ordu'nun Altınordu ilçesinde olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine Altınordu ilçesinde evinde yakalanan ismi açıklanmayan emekli astsubay, işlemlerinin ardından SEGBİS ile ifadesi alındı. Emekli astsubay, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Perşembe ilçesi Efirli Kapalı Cezaevine teslim edildi. - ORDU

Kaynak: İHA
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