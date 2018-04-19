Ordu'da "Elektronik Atık Toplama Kumbarası" Hizmete Açıldı

Altınordu Belediyesi, kullanım ömrünü tamamlayan elektronik atıkların toplanmasına imkan sağlayan ve doğanın korunmasına katkı sunacak olan Elektronik Atık Toplama Kumbarası'nı hizmete açtı.

Proje kapsamında Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) ile işbirliği yapan Altınordu Belediyesi, ilçede Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması amacı ile protokol imzaladı.

İmzalanan protokol kapsamında ilk Elektronik Atık Toplama Kumbarası Altınordu Belediyesi hizmet binası girişinde vatandaşların kullanımına açıldı.



Altınordu Belediyesi önünde gerçekleştirilen programa Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tekintaş, yaptığı konuşmada, doğanın korunması için özel çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Belediye olarak temizliğe ve geri dönüşüme büyük önem verdiklerini ifade eden Tekintaş, "Altınordu Belediyesi olarak temizliğe büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda çevremizin korunması içinde önemli kararlar almaya devam ediyoruz. Çevremizi, içme suyu kaynaklarımızı, doğal yapıyı, havayı ve topraklarımızı korumayı kendimize prensip edindik. Bu kapsamda elektronik eşyaların toplanması için çalışma başlattık." dedi.