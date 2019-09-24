Ordu'da 'eko-turizm' atağı

24.09.2019 13:10

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, son yıllarda turizm ivmesinin değişme gösterdiğini belirterek, "Turizm artık tarım ile birleşiyor. Biz de Ordu'da yöresel otantik evleri restore ederek tarım ve turizmin iç içe olduğu eko-turizmi başlatacağız" dedi.



Organik tarımın yanı sıra eko-turizm çalışmasının gerçekleştirildiği tek mahalle unvanına sahip Fatsa Kabakdağ Mahallesi'ne ziyarette bulunan Başkan Güler, "100'ü aşkın yöresel yemek çeşidinin bulunduğu mahalleye yabancı turist çekerek hem güzelliklerimizi gösterecek hem de kültürel zenginliğimizi turizm gelirine dönüştüreceğiz" diye konuştu.



Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve uygulama hakkında bilgi alan Başkan Güler, "Burada çok güzel bir uygulama var. Hem işin otel pansiyon şeklinde kullanımı, hem de yerel ürünlerin burada yetiştirildiği tamamen organik bir ürün pazarı var. Bunların yaygınlaştırılması için biz yoğun bir çaba içerisindeyiz" şeklinde konuştu.



Yapılacak çalışmalarla turizm, tarım, kültür ilişkisi gerçekleştireceklerini belirten Başkan Güler, "Turizm, tarım, kültür ilişkisini gerçekleştireceğiz. Zaten bu bölgede çok iyi şelalelerimiz yaylalarımız var. Harikulade bir tabiat güzelliğimiz var. Bir yandan buraya yabancı turist çekerek güzelliklerimizi gösterecek hem de kültürel zenginliğimizi turizm gelirine dönüştüreceğiz. Tarım da bunun destekleyici sektörü olacak. Dolasıyla çok yönlü bir çalışma başlatıyoruz. Adım adım da yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - ORDU

Kaynak: İHA