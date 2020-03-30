Ordu'da ekmek fırınları dezenfekte edildi Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmayarak dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüse karşı tedbirleri elden bırakmayarak dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda ekipler, Ünye ve Fatsa ilçelerindeki ekmek üretiminin ve satışının gerçekleştirildiği fırınlarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

123 ekmek fırınını dezenfekte edildi

Dezenfekte çalışmalarının yoğun bir şekilde devam edeceğini ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, "Kovid-19 Virüsünün yayılımının engellenmesi amacıyla oluşturduğumuz ekipler, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Ünye ve Fatsa ilçelerimizde bulanan toplamda 123 adet ekmek fırınımızı dezenfekte ettik. Dezenfekte çalışmalarımız halkımızın yoğun olarak kullandığı yerlerde yapılmaya devam edecek. Vatandaşlarımızın sağlığı için tüm önlemleri alıyoruz. Sizlerden de istirhamımız gerekli olmadıkça dışarı çıkmamanız ve devletimizin uygulamış olduğu kurallara riayet etmenizdir" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA