Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu Ordu'da kırsal alandaki evinde rahatsızlanan 60 yaşındaki vatandaş için Büyükşehir, 112 ve AFAD seferber oldu.

ORDU (İHA) - Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

Ordu'da kırsal alandaki evinde rahatsızlanan 60 yaşındaki vatandaş için Büyükşehir, 112 ve Afad seferber oldu. Hasta zorlu coğrafyada 2 km sedye ile taşındıktan sonra ambulansa ulaştırıldı

ORDU - Ordu'da hastalanan ve aşırı yağışlar dolayısıyla evinden çıkamayan yaşlı adam için ekipler seferber oldu. Yağışlar dolayısıyla ulaşımın güçlükle sağlandığı eve ulaşan ekipler zorlu coğrafyada hastayı 2 kilometre sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Başkan Güler, ekipleri harekete geçirdi

Altınordu ilçesi Zafer Mahallesinde tek yaşayan ve KOAH, hipertansiyon ve diyabet hastası olan 60 yaşındaki Mahmut Yaşar, rahatsızlandı. Durumun öğrenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hasta vatandaşın kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi ekiplerini seferber etti.

Hasta vatandaş 2 km sedye ile taşındı

Aşırı yağışlar dolayısıyla ulaşımın güçlükle sağlandığı eve yaya olarak ulaşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri vatandaşın taşınması için çalışma başlattı. AFAD ve 112 ekiplerinin gelmesiyle ile birlikte evinden alınan vatandaş zorlu arazi şartlarında 2 km sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, 112 acil servis ekipleri ve AFAD'ın özverili çalışması ile hastaneye ulaştırılan vatandaşın genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muhtar ve mahalle sakinlerinden Başkan Güler'e teşekkür

Vatandaşın kurtarılması için çalışmalara katılan Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Gündoğdu ve mahalle sakinleri duyarlı davranışı dolayısıyla Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.

Ekiplerin özverili bir çalışma yaptığını belirten Muhtar Gündoğdu, "Büyükşehir Belediye Başkanımız olayı öğrenir öğrenmez ekiplerini hemen buraya gönderdi. AFAD ve 112 ile birlikte yapılan çalışma ile hasta vatandaşımızın ambulansa oradan da hastaneye ulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, ekibine, AFAD ve 112 ekiplerine teşekkür ediyoruz" dedi.

(MAK-SLH-Y)

Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu

Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı / Metin Akyürek - Son Dakika Haberleri
Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı

Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs tıra arkadan çarptı: 2'si bebek 17 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı Ebru Gündeş Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Abdullah Avcı Hamit Altıntop Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ordu'da ekipler yaşlı hasta için seferber oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 21:14:37. #1.17#