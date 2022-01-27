Ordu'da ekipler karda 2 kilometre yürüyerek elektrik arızasını giderdi - Haberler
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Ordu'da ekipler karda 2 kilometre yürüyerek elektrik arızasını giderdi

AA, Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da ekipler karda 2 kilometre yürüyerek elektrik arızasını giderdi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki elektrik arızası, ekiplerin karda yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra yaptıkları müdahaleyle giderildi.

ÇAYBAŞI, ORDU (AA) - Ordu'nun Çaybaşı ilçesindeki elektrik arızası, ekiplerin karda yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra yaptıkları müdahaleyle giderildi.

Gaziler Mahallesi kırsalında bulunan, Çaybaşı ve İkizce ilçelerine elektrik dağıtımını yapan ana şebeke hattında arıza meydana geldi.

İhbar üzerine Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) Ünye İşletme Müdürlüğüne bağlı 10 kişilik ekip, bölgeye sevk edildi. Ekipler, yer yer 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle kapalı olan yolda yürüyerek ilerledi.

Onarım için gerekli olan malzemeleri ellerine ve omuzlarına alan ekipler, zorlu arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdü.

Ekipler, söz konusu arızayı yaptıkları çalışma sonrası giderdi.

Ordu'da ekipler karda 2 kilometre yürüyerek elektrik arızasını giderdi

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Çaybaşı, İkizce, Ordu, Güncel, Haber

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