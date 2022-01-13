Ordu'da eğitime kar engeli - Haberler
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Ordu'da eğitime kar engeli

Ordu'da eğitime kar engeli
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

GÜRGENTEPE, ORDU (AA) - Ordu'nun Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, olumsuz hava şartları nedeniyle Akkuş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe ve Mesudiye ilçelerinde eğitim öğretime 14 Ocak Cuma ara verildiği belirtildi.

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AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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