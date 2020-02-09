Ordu'da eğitime kar engeli

09.02.2020 14:54 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:54

Ordu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın engelli ve hamile kamu personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: AA