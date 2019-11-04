Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 6 kişiyi takibe aldı. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Ünye ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 40 gram esrar ile 6 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlıdan biri hakimlikçe, 5'i ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
İl Jandarma komutanlığı ekiplerince Altınordu ilçesinde düzenlenen operasyonda da 2 kişi yakalandı.
Şüphelilerin ev ve eklentilerinde 710 gram kubar esrar, 51 tabanca ve 2 piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.