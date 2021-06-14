Ordu'da dut pekmezi zamanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu'da dut pekmezi zamanı

Ordu'da dut pekmezi zamanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ORDU (İHA) – Ordu'da, dutların olgunlaşmasıyla birlikte vatandaşların pekmez talaşı da başladı.

ORDU (İHA) – Ordu'da, dutların olgunlaşmasıyla birlikte vatandaşların pekmez talaşı da başladı.

Bölgede, hem meyve olarak tüketilen, hem de pekmez şekline getirilerek tüketilen dutlar olgunlaşmaya başladı. İlk olarak ağaçtan dökülen ve sonra kazanlar ile kaynatılarak pekmez haline getirilen dut, Fatsa ilçesindeki vatandaşların kahvaltı sofralarını da süslüyor.

Dutları, ağaçlardan döktükten sonra pekmez yapımına başladıklarını belirten Üzeyir Atlığ, "Dut meyvesi yetişti ve bizler de pekmez yapmaya başladık. Hazırladığımız ürünün bir kısmını kendimize tüketiyoruz, bir kısmını ise gurbetteki akrabalarına gönderiyoruz. Tabi, satmak istesek alıcısı da çok ancak bizler kendi ihtiyaçlarımız kadar pekmez yapıyoruz. Bizlerin vazgeçilmez besin kaynaklarından dut pekmezini geleneksel yöntemlerle yapıyoruz. Her haziran ayı sonuna kadar kazanlarda dut pekmezi kaynar. Sağlık açısında da doktorlar pekmezin yemesini tavsiye ediyor. Uzun yaşamanın sırrının pekmezden geçtiğini söyleyebilirim" dedi. - ORDU

Ordu'da dut pekmezi zamanı
Ordu'da dut pekmezi zamanı
Ordu'da dut pekmezi zamanı
Ordu'da dut pekmezi zamanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Atilla Taş Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Funda Eryiğit
Spor Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Çağlar Söyüncü Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu'da dut pekmezi zamanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.6.2021 15:44:36. #1.14#

title