Ordu'da düştüğü derede donma tehlikesi geçiren köpek belediye ekiplerince kurtarıldı
21.02.2021 11:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:32
Altınordu ilçesinde dereye düşen bir köpek donma tehlikesi geçirdi.
Altınordu ilçesinde dereye düşen bir köpek donma tehlikesi geçirdi.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Kuylu Mahallesi'ndeki Civil Deresi'ne düşen köpeği gören vatandaşlar, durumu Altınordu Belediyesi ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipteki bir görevli, suda donma tehlikesi geçiren köpeği kucağına alarak uygun bir alana taşıdı.
Ekiplerin bir süre yakından ilgilendiği köpek, daha sonra belediyenin hayvan barınağına götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay