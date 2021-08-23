Ordu'da durakları mahkumlar üretiyor
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Ordu'da durakları mahkumlar üretiyor

Ordu'da durakları mahkumlar üretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkümlar tarafından imal edilen bin 500 adet toplu taşıma duraklarının bin 50'sinin montajı tamamlandı.

Ordu'da hükümlüleri sosyal hayata kazandırmak ve onların yeni meslek edinmelerini sağlamak amacıyla imzalanan protokol kapsamında mahkümlar tarafından imal edilen bin 500 adet toplu taşıma duraklarının bin 50'sinin montajı tamamlandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü ile imzalanan 'Hükümlüleri Sosyal Hayata Kazandırma' protokolü kapsamında imal edilmesi planlanan bin 500 adet durağın bin 50 adedi 19 ilçede ihtiyaç duyulan noktalara kuruldu. Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kurulumu yapılan duraklardan geriye kalan 450 adet durak ise ihtiyaç duyulan noktalara kısa süre içinde kurulması hedefleniyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, hükümlülerce yapılan durakların montajının 19 ilçede devam ettiğini söyledi.

Yapılan protokol ile 19 ilçede ihtiyaç duyulan noktalara durak yapılacağını hem de hükümlülerin meslek edinmelerine olanak sağlanacağını belirten başkan Dr. Mehmet Hilmi Güler, "Büyükşehir Belediyemiz ile Adalet Bakanlığı Ordu E Tipi Kapalı Açık Ceza İnfaz İş Yurdu Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hükümlülerin yaptığı duraklar ilçelerimizde belirlenen noktalara yerleştirilmeye devam ediliyor. Proje kapsamında yapılması planlanan bin 500 adet duraktan şu ana kadar bin 50 adet durak ekiplerimiz tarafından 19 ilçeye kurulumu tamamlandı. Geriye kalan 450 adet durak ise hükümlüler tarafından üretildiği andan itibaren kurulumu yapılacak. Böyle güzel ve örnek bir projede yer almak güzel. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyeciliği ön plana çıkartacak bu tür projelerde her zaman yer alacağız" dedi. - ORDU

Ordu'da durakları mahkumlar üretiyor
Ordu'da durakları mahkumlar üretiyor
Ordu'da durakları mahkumlar üretiyor
Ordu'da durakları mahkumlar üretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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