Ordu'da "dumansız araçlar" uygulaması

25.09.2019 17:04

Ordu'da polis ekiplerince trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.



Kent merkezinde asayiş ve trafik ekiplerinin katılımıyla 4 noktada yapılan denetimde, araçlarda sigara içilip içilmediği kontrol edildi.

Güzergahlarda kamerayla kayıt alan polis, içinde sigara içildiğini tespit ettiği araçların plakalarını uygulama noktasındaki ekiplere bildirdi. Bu araçları durduran ekipler, sigara içen kişilere cezai işlem uyguladı.

Ekipler, şoför ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda da uyarılarda bulundu.

Durdurulan sürücülerden Mehmet Akdemir, uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "Kesinlikle araçlarda sigara içilmemesi gerektiğini biliyoruz ama dönem dönem uygulayamadığımız zamanlar olabiliyor. Umarım bu, tüm sürücüler tarafından araçta sigara içilmemesi yasağına uyulur. Bu durumun hem bizim hem de trafiğin tehlikeye düşürülmemesi için can güvenliği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sürücü Volkan Albayrak ise her açıdan uygulamanın olumlu olduğunu aktararak, "Zaten kapalı ortamlarda sigara içmek yasaktı. İçmeyen insanlar da çevremizde çok olduğu için yararlı buluyorum. Kimseyi araçlarda ve kapalı yerlerde rahatsız etmenin bir anlamı yok." diye konuştu.

Albayrak, araçta sigara içerken ilgi dağınıklı nedeniyle kaza gibi olumsuzluklara neden olabildiğini kaydetti.

Sürücülerden Okan Çakmak da uygulamanın iyi olduğunu ancak bilmediği için ceza yediğini ve bu duruma üzüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA