Ordu'da düğün, nişan ve sünnet törenlerini sivil ekipler denetleyecek Ordu'da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara yenileri eklendi.

Ordu'da korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara yenileri eklendi.

Ordu il Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararlara göre, korona virüs tespit edilen kişilerin yakınlarının numunelerinin evlerinde alınıp yine evlerinde takip edileceği belirtilirken, düğün, nişan ve sünnet törenlerinde korona virüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı sivil ekipler tarafından denetleneceği açıklandı.

Alınan kararlara göre, korona virüs hastalığı belirtisi gösteren kişiler ile temaslı oldukları kişilerin numunelerinin evlerinde alınmasına, izolasyon süreçlerinin evlerinde izlenmesine, tedavilerinin evlerinde yapılmasına, sağlık birimlerine ihtiyaç duyulan araç ve personel desteğinin ivedilikle verilmesine yönelik tedbir alınmasına karar verildi.

Ayrıca izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının kolluk birimlerince birebir takip edileceği ve sıklıkla denetleneceği kaydedildi.

Sivil polis takip edecek

Düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlarda maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmeyeceği, bu konuda uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirileceği, bu organizasyonları yapan işletmelerin kurallara uymaması halinde birinci ihlalde uyarı ikinci ihlalde idari para cezası kesileceği vurgulandı.

Bu iş yeri ve işletmelerin üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyetlerinin durdurularak ağır cezalarının uygulanacağı, ayrıca bu tür organizasyonların sivil personel veya sivil kıyafetli polis marifetiyle denetimlerinin yapılacağı aktarıldı.

Toplu taziye uygulaması ile ilgili olarak taziye evlerinde, evlerde ve açık alanlarda taziye yapılmaması istendi. Bu konuda cami ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından günde en az 1 kez anons yapılacağı belirtildi. - ORDU

Kaynak: İHA