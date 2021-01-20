Ordu'da donan su alma yapılarına müdahale edildi

Ordu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal alanın içme suyu ihtiyacını karşılayan şebekelerdeki donma ve yaşanan arızalara müdahale edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün (OSKİ), kırsal alanda soğuk ve kar yağışlı hava sonrasında içme sularında meydana gelen donma ve arızalar için seferber olduğu belirtildi.

Gece geç saatlere kadar süren çalışma neticesinde ekiplerin başarılı bir çalışmayla donan su gözelerini tekrar kullanıma açtığı, mevcut içme suyu hatlarında yaşanan arızaları giderdiği aktarılan açıklamada, terfi istasyonları ve içme suyu depolarında bulunan mekanik malzemelerin donmaması için ısıtma sistemleri kuran ekiplerin olası olumsuzluklara karşı da tedbirini aldığı kaydedildi.

Yaşanan sorunlara 35 personel ve 12 araç ile anında müdahale eden OSKİ'nin, vatandaşların susuz kalmaması için yoğun mesai harcadığı vurgulanan açıklamada, OSKİ ekiplerinin ayrıca Ordu Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele çalışmalarına iş makineleri ile destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen OSKİ Genel Müdürü Murat Us, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm imkanların sonuna kadar kullanılacağını belirtti.

Us, son günlerde etkisini gösteren soğuk hava sebebiyle yüksek kesimlerde su alma yapılarında donmalar meydana geldiğine işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Vatandaşlarımızın su sıkıntısı yaşamaması adına OSKİ ekiplerimiz anında olaya müdahale etti. Soğuk havalara aldırış etmeden çalışan ekiplerimiz olası olumsuzluklara karşı ısıtma sistemleri kurarak da tedbir almayı ihmal etmedi. Zorlu hava şartlarında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için çalışmalarımız gece gündüz devam ediyor. Her şey vatandaşlarımız için."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli