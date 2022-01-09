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Ordu'da domuzun saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Ordu'da domuzun saldırısına uğrayan kişi yaralandı
AA / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu'nun Perşembe ilçesinde domuzun saldırısı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde domuzun saldırısı sonucu yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Babalı Mahallesi'nde 43 yaşındaki Salih Keleş, evinin önündeki fındık bahçesinde domuzun saldırısına uğradı.

Sol ayağından yaralanan Keleş, ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalenin ardından Keleş, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alper Çıraklı, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Alper Şahin ve Asistan Dr. Volkan Ali Ersoy tarafından ameliyat edildi.

Keleş'in tedavisi devam ediyor.

Doç. Dr. Çıraklı, AA muhabirine, kış aylarında besin bulmakta zorlanan hayvanların yerleşim yerlerine inebildiğini söyledi.

Bu durumun tehlike oluşturabileceğini dile getiren Çıraklı, bu nedenle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çıraklı, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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