Ordu'da dolu yağışı fındık bahçelerinde hasar oluşturdu Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kentte dün etkili dolu yağışının Gürgentepe ilçesindeki bazı mahallelerde fındık bahçelerinde hasara yol açtığını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kentte dün etkili dolu yağışının Gürgentepe ilçesindeki bazı mahallelerde fındık bahçelerinde hasara yol açtığını söyledi.

Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün farklı ilçelerde dolu yağışının etkili olduğunu belirtti.

En çok dolunun etkili olduğu ilçenin Gürgentepe olduğunu aktaran Soydan, burada özellikle beş mahallede dolunun fındık bahçelerini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Beş mahalledeki dolu hasarının ilk tespitlere göre yüzde 30-40 civarında olduğunu bildiren Soydan, farklı mahallerden de ihbar geldiğini ve ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Soydan, bahçesi zarar gören üreticinin TARSİM'e başvurmaları halinde dolu zararını karşılayabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA