Ordu'da dolu yağışı
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Ordu'da dolu yağışı

İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu - Haberler | Yerel

Ordu'da dolu yağışı Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde dün görülen ve kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım ürünlerinde hasara yol açtı.

Ordu'da dolu yağışı

ORDU - Ordu'nun yüksek kesimli ilçelerinde dün görülen ve kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, tarım ürünlerinde hasara yol açtı.

Ordu'da dün etkili olan sağanak, yüksek kesimli bölgelerde dolu yağışına dönüştü. Kabadüz, Gölköy, Ulubey ve Altınordu ilçelerinin yüksek kesimlerinde kimi zaman ceviz büyüklüğünde yağan dolu, fındık ve diğer tarım ürünlerinin zarar görmesine neden oldu. Yaklaşık 5 dakika süren doluşu yağışı sonrası, bazı fındık çotanakları dalından koptu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, yüksek kesimli bölgelerde lokal olarak görülen dolu yağışının denk geldiği tarım arazilerinde hasar kısmi hasar olduğunu belirterek, "Şuanda lokal bir hasar var. Örneğin 50 dönümlük bir bölgeye yağmışsa, orada zarar vardır ancak genel bir hasar görünmüyor. Dolu yağışı olan bölgede fındığa da vurdu, meyveye de vurdu, kiviye denk geldiyse onlara da zarar verdi. Dolunun o anda denk geldiği yerde hasar oluştu. Altınordu, Ulubey, Gölköy, Kabadüz gibi yüksek kesimli ilçelerin yüksek kesimlerinde görüldü. Şuanda meyve ve fındık ağaçları meyve vermeye başladı. Vurduğu yerlerde lokal bir hasar var" dedi.

Ordu'da dolu yağışı
Ordu'da dolu yağışı
Ordu'da dolu yağışı
Ordu'da dolu yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selim Kuşcu

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