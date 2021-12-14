Ordu'da doktorun balkondayken başından yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde, doktorun balkondayken silahla başından vurularak yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki evinin balkonunda oturan kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Op. Dr. Aksın Serarslan'ın başından yaralanmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan L.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen L.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, yeni aldığı av tüfeğiyle evinin bahçesinde atış talimi yaptığını söylediği öğrenildi.

L.A'nın evindeki av tüfeğine el koyan polis, bahçede bulunan kapsüller ile silahı balistik incelemeye gönderdi.

Samsun'da tedavi altında bulunan Serarslan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Fatsa'da özel bir hastanede çalışan doktor Aksın Serarslan'ın başına dün evinin balkonunda bulunduğu sırada, nereden geldiği belli olmayan metal cisim isabet etmişti. Ağır yaralanan doktor, önce kentteki özel bir hastaneye kaldırılmış, ardından Samsun'a sevk edilmişti.

Doktorun başından silahla vurulduğunun tespit edilmesi üzerine polis, evin çevresinde yaptığı inceleme sonucu L.A'yı gözaltına almıştı.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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