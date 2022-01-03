Ordu'da diyabet hastası 169 öğrenciye sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye edildi

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, Tip-1 diyabet hastası 169 öğrenciye, sensörlü glikoz ölçüm cihazı hediye etti.

Pazartesi günleri okulları ziyaret eden Vali Sonel, Şennur Gürkan'ın, Altınordu Mehmet Akif İnan Ortaokulunda okuyan Tip-1 diyabet hastası çocuğu için sensörlü glikoz ölçüm cihazı talebini dinledi.

Sonel'in talimatıyla başlatılan çalışma sonucu il genelinde kaymakamlıklar tarafından Tip-1 diyabet hastası 169 öğrenci tespit edildi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, temin edilen sensörlü glikoz ölçüm cihazları çocukların ailelerine teslim edildi.

Programda konuşan Vali Sonel, devletin şefkatini ve merhametini en ücradaki çocuklara ve yöre insanına göstermeye gayret ettiklerini söyledi.

İl genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle tespit edilen 169 öğrenciye cihazların teslim edildiğini aktaran Vali Sonel, "Tüm çocuklarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyorum. Bundan sonra diyabet hastası çocuklarımızın her gün parmak delerek yaptığı glikoz ölçümü, artık parmak delmeden yapılacak. Çocuklarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını diliyorum." dedi.

Cihazın temini için yardım isteyen Şennur Gürkan ise "Sayın Valimizin kızımın okuluna gelmesiyle tesadüfen karşılaştık ve talebimizi ilettik. Bizim sesimize kulak verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Valimiz bugün cihazın dağıtımını yaptı, kendisine minnettarız." diye konuştu.

Konuşmanın ardından temin edilen sensörlü kan şekeri ölçümü cihazıyla ilgili firma yetkilisi Soner Lavaşkan tarafından da velilere detaylı bilgi verildi.

AA / Hayati Akçay - Son Dakika Haberleri

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