Ordu'da dinamik kavşak uygulamasına geçiliyor
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Ordu'da dinamik kavşak uygulamasına geçiliyor

Ordu'da trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla başlatılan kavşak düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Ordu'da dinamik kavşak uygulamasına geçiliyor
12.09.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.09.2020 13:42

Ordu'da trafik yoğunluğunun önüne geçmek amacıyla başlatılan kavşak düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Daha önce birçok noktada kavşak düzenleme çalışması yapan ve bu çalışmalar ile trafikte gözle görülür rahatlama sağlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, son olarak (Yeni Mahalle) Fındıklı Kavşakta başlatılan genişletme ve yenileme çalışmalarını tamamlayarak hizmete açtı.

Altınordu'da tüm kavşaklar yenilendi

Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, "Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Altınordu ilçemizde şehir içi trafik yoğunluğunu en aza indirmek ve vatandaşlarımızın rahat seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde kavşaklarda düzenleme çalışmalarına başlamıştık. Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığımız, tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Belediye Kavşağı, Sivas Kavşağı, Rus Pazarı Kavşağı, Mevlana Kavşağı ve Dörtyol kavşaklarında düzenleme yapıldı. Son olarak (Yeni Mahalle) Fındıklı Kavşakta düzenleme çalışmalarını 3 gün içerisinden tamamlayarak hizmete açtık. Yenilediğimiz bu kavşak çalışmamız ile ilimizde 6 adet kavşakta düzenleme çalışmasını tamamlayarak şehir içi ulaşımda büyük rahatlama sağladık. Son olarak Liman Kavşağında yapacağımız çalışma ile Altınordu ilçemizdeki kavşakların tümünü yenilemiş ve modern hale getirmiş olacağız" dedi.

"Dinamik kavşak uygulamasına geçiliyor"

Yapılan kavşak düzenleme çalışmaları sonrası Altınordu ilçe genelinde "Dinamik Kavşak" uygulamasına geçeceklerini söyleyen Alp, "Altınordu ilçemizde yapacağımız son kavşak düzenleme çalışmasından sonra "Dinamik Kavşak" uygulamasına geçeceğiz. Bu uygulama ile trafikte yoğunluk yaşanmasının önüne geçmiş olacağız. Ayrıca dinamik kavşak uygulaması ile sürücülerimizin ışıklarda bekleme süreleri en aza indirilecek. Yapılan bu çalışmaların ilimize ve ilçelerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ORDU

Kaynak: İHA

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