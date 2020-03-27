Ordu'da dezenfeksiyon tüneli ilgi görüyor ORDU'da koronavirüsten korunmak için geliştirilen 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneline vatandaşlar ilgi gösteriyor.

ORDU'da koronavirüsten korunmak için geliştirilen 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneline vatandaşlar ilgi gösteriyor. Tünelden gelip geçenler, kendilerini dezenfekte ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına karşı yerli ve milli imkanlarla 'Aircor 52' adı verilen dezenfeksiyon tüneli tasarlanarak, marka tescili için başvuru yapıldı. İlk etapta kent merkezinde 15 Temmuz Demokrasi meydanına kurulan 5 metre uzunluğunda bir kabinden oluşan tünel, sokaktaki vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Otomatik sensörler aracılığı ile devreye giren tünel, özel karışımlı 360 derecelik solüsyon buharı salarak, içinden geçen vatandaşların kıyafetlerindeki zararlı bakterileri temizliyor. Zorunlu olarak sokağa çıkan vatandaşlar bu tünelden geçerek, elbiselerini dezenfekte ederken, uygulamanın il genelinde ve Türkiye'ye yayılması için de çalışma başlatıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, Türkiye'de böyle bir uygulamanın ilk kez Ordu'da gerçekleştiğini belirterek, dezenfeksiyon tünelinin insan sağlığını etkileyecek herhangi bir madde içermediği söyledi. Okutucu, "Vatandaşlarımız tünelin başlangıcından sonuna kadar 10 saniye içerisinde yürüdüğü müddetçe 360 derece tüm kıyafetine temas ederek herhangi sağlık ve hijyen sıkıntısı bulunmamakta" dedi.'GAYET GÜZEL DÜŞÜNÜLMÜŞ'Vatandaşlar ise uygulamanın oldukça güzel olduğunu belirterek kısa sürede il geneline yayılmasını istiyor. Tünelden geçerek elbiselerini dezenfekte eden Erhan Yılmaz, "Gayet güzel bir uygulama. Bunun Türkiye'nin her tarafında uygulanması lazım. El ve elbise dezenfektesi var, tünelden geçtim gayet güzel düşünülmüş bir proje" dedi.

Dezenfeksiyon tünelinden geçen Barış Egem ise, sistemin oldukça başarılı olduğunu belirterek Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür etti.

Kaynak: DHA