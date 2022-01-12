Ordu'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA / Hacer Öztürk - Haberler | Güncel
Ordu'nun Ünye ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İKİZCE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Emre Zompur (20) yönetimindeki 45 UE 497 plakalı otomobil, İkizce mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra durdu.
Otomobilde sıkışan sürücü, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekiplerince çıkarılarak hastaneye sevk edildi.
Sürücü Zompur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
AA / Hacer Öztürk - Son Dakika Haberleri
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