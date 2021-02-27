Ordu'da devrilen meyve yüklü tır trafiğin aksamasına neden oldu
27.02.2021 20:31 | Son Güncelleme: 27.02.2021 20:34
Ordu'nun Ünye ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi, trafiğin akmasına yol açtı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meyve yüklü tırın devrilmesi, trafiğin akmasına yol açtı.
Fatsa istikametine giden Kasım Aksan yönetimindeki 05 ABK 997 plakalı tır, Ünye Devlet Sahil Yolu'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.
Tırda bulunan meyvelerin yola dökülmesi sonucu ulaşım, bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yoldaki meyvelerin toplanmasının ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk