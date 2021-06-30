Ordu'da devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hacıali Mahallesi'nde, Yaşar Özyurt yönetimindeki 55 K 2337 plakalı hafriyat kamyonu, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Özyurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Özyurt'un cenazesi, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk