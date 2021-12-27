Ordu'da derme çatma evde yaşayan yaşlı adam otele yerleştirildi

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde sağlıksız koşullarda, derme çatma evde yaşadığı tespit edilen yaşlı adam, Valiliğin evsiz vatandaşlar için kiraladığı otele yerleştirildi.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Merkez Sokak'ta Mehmet Olkun'un (65) derme çatma evde sağlıksız koşullarda yaşadığını gören bazı vatandaşlar durumu Ordu Valisi Tuncay Sonel'e bildirdi.

Bunun üzerine Vali Sonel, Olkun'un kaldığı eve jandarma ekipleri ile İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı yöneticilerini yönlendirdi.

Bir süre sonra eve ulaşan ekipler, Mehmet Olkun'u alarak Ordu Valiliği'nin evsiz vatandaşların kışı geçirmeleri için kiraladığı otele yerleştirdi.

Vali Sonel, konuya ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mehmet amcamızın tek başına olumsuz şartlarda yaşadığı yerin bilgisi bu gece bize iletildi. Altınordu Kaymakamımız Erkan (Karahan) kardeşim ve kahraman jandarmamız olaya hemen müdahil oldu. An itibariyle anlaşmalı olduğumuz otele yerleştirildi. Devletimiz kimsesizlerin kimsesidir."