Ordu'da dereye yuvarlanan kişi öldü
Ordu'nun Perşembe ilçesinde dereye yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde dereye yuvarlanan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Efirli Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet Hekim (75), fındık bahçesinde akrabasının da yardımıyla ağaç kesti.
Kestiği ağacı bağladığı halat yardımıyla bahçeden çıkartmaya çalışan Hekim, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metrelik yamaçtan yuvarlanarak dereye düştü.
Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Hekim'in cesedi, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli