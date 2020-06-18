Ordu'da derelere 80 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu bırakıldı Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki dereye 80 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'ndaki dereye 80 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası deresinde program düzenlendi.

Ekipler tarafından 80 bin kırmızı benekli doğal alabalık yavrusu dere ile diğer su kaynaklarına bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, burada yaptığı konuşmada, bilinçsizce yapılan avlanmalar sonucu balık sayısında azalma görüldüğü için Bakanlık yetkililerince derelere her yıl balık bırakıldığını söyledi.

Bakanlık ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teşekkür eden Alp, "Bugün burada Trabzon Maçka üretim istasyonunda üretilen 80 bin alabalığı Çambaşı Yaylamızın derelerine saldık. Derelerimizin eski zamanlarda olduğu gibi alabalık açısından daha zengin hale gelebilmesi için yapılması gereken en önemli şey bilinçsiz avlanmanın önüne geçmektir. Bu kuralların uygulanması noktasında gerekli hassasiyeti göstermeliyiz." diye konuştu.

Programa, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Öte yandan Ordu'da, 2007 yılından bu yana 655 bin benekli alabalığın Kabadüz ve Gölköy ilçelerindeki dere ve göllere bırakıldığı bildirildi.

Kaynak: AA