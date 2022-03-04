Ordu'da deprem tatbikatı

ORDU (İHA) - Ordu'da, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla Ordu Fen Lisesinde "Deprem, Yangın ve Tahliye" tatbikatı düzenlendi.

2022 Afet Tatbikat Yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi il genelinde tüm okullarda eş zamanlı yapılan tatbikatta, ilk alarm zili ile birlikte öğretmen, öğrenci ve okul personeli "çök, kapan, tutun" hareketini gerçekleştirerek deprem pozisyonu aldı. İkinci alarm sesinin duyulmasıyla da bina kat ve tahliye sorumluları okulu tahliye ederek, bahçedeki güvenli alana geçti.

Çocuklara deprem ve yangın sırasında alınması gereken önlemler konusunda bilgilerin verildiği tatbikatta daha sonra senaryo gereği, okul binasında göçük altında kalan ve deprem nedeniyle oluşan yangında mahsur kalanlar itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak, sedyelerle sağlık ekiplerine teslim edildi.

Tatbikatı izleyen Ordu Valisi Tuncay Sonel, 1-7 Mart Deprem Haftası nedeniyle farkındalık oluşturulması amacıyla deprem, yangın ve tahliye tatbikatının yapıldığını söyledi.

2022 yılının, İçişleri Bakanlığınca "Afet Tatbikat Yılı"olarak ilan edildiğini hatırlatan Vali Tuncay Sonel, deprem sonrasında tahliyenin önemine dikkat çekti.

Depremde ilk 6 saatin son derece önemli olduğuna vurgu yapan Vali Sonel, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını belirtti ve bu nedenle her an depreme hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi.

Vali Sonel, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde çok büyük bir hassasiyet var ülkemiz genelinde. Sayın Bakanımız da çok hassas bu konuda. Biz de Ordu'da tüm ekibimizle birlikte bu hassasiyetin önemine haiziz. Yapılan tatbikatta, arkadaşlarımız hakikaten çok başarılı çalışmalarda bulundular. Tüm arkadaşlarımız işini gayet güzel bir şekilde yaptı. Rabbim doğal afetleri ülkemize nasip etmesin, asla yaşatmasın ama olduğunda da hazırlıklı olmalıyız" diye konuştu.

Tatbikat sonrası Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Ekibi personelleri tarafından "Türk Bayrağı" ile dikey gösteri inişi gerçekleştirildi.

Bayrağın, öğrenciler tarafından Vali Tuncay Sonel'e teslim edildiği törende, Vali Sonel öğrencileri alnından öperek başarılar diledi.

Tatbikat, Ordu Fen Lisesi 10/E sınıfı öğrencisi Alperen Çelik tarafından "Bayrak" şiirinin okunmasıyla son buldu.

Tatbikata Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra Vali Yardımcıları Bayram Gale ile Gökhan İkitemur, Altınordu Kaymakamı Erhan Karahan, Aybastı Kaymakamı Şeyma Aktaş, Stajyer Kaymakam Şule Demirtaş, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdür Vekili Cenk Akgün, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yusuf Çınkıl, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Fahri Zaimoğlu, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. - ORDU