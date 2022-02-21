Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu - Haberler
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Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu

AA, Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu

Altınordu ilçesinde eğitim uçuşu yapan yamaç paraşütçüsü kontrolünü kaybedince denize düştü.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Altınordu ilçesinde eğitim uçuşu yapan yamaç paraşütçüsü kontrolünü kaybedince denize düştü.

Alınan bilgiye göre, 530 rakımlı Boztepe'den tek kişilik atlayış yapan Mesut Altın (31) iniş yapacağı sırada kontrolünü kaybetti.

Denize düşen Altın'ı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekiplerin yardımıyla sudan çıkarılan Altın, ambulansa alındı.

Ambulansta yapılan ilk sağlık kontrolünde Altın'ın durumunun iyi olduğu belirlendi.

Altın'ın malzemeleri de ekiplerce kıyıya çıkarıldıktan sonra yakınlarına teslim edildi.

Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu

Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu

Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu

Ordu'da denize düşen paraşütçü yara almadan kurtuldu

AA / Hayati Akçay - Güncel

Altınordu, Altın, Güncel, Haberler

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