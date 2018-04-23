Ordu'da Denize Düşen 2 Kişi Boğuldu

Ordu'da denize düşen iki kişi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesi rıhtım bölgesinde Şafak Ekmekçi (23) ile Rafet Bekiroğlu'nun (48) denize düştüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, vatandaşların da yardımıyla Ekmekçi ve Bekiroğlu'nu denizden çıkardı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesi ile Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan iki kişi, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boğulma sonucu öldüğü belirlenen iki kişinin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.