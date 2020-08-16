Ordu'da denizde kaybolan Mehmet, robot kamerayla aranıyor
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Ordu'da denizde kaybolan Mehmet, robot kamerayla aranıyor

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Zencirci'yi (17) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor.

Ordu'da denizde kaybolan Mehmet, robot kamerayla aranıyor
16.08.2020 15:34 | Son Güncelleme: 16.08.2020 15:49

ORDU'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan Mehmet Zencirci'yi (17) arama çalışmaları 6'ncı gününde de sürüyor. AFAD ekipleri de bölgede kayıp genci arama çalışmalarına, su altı robot kamerayla (ROV) destek veriyor. 

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 10 Ağustos günü arkadaşlarıyla gittiği Çaka Plajı mevkisinde denize giren Mehmet Zencirci, bir süre sonra akıntıya kapılarak kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine sahile gelen Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve itfaiye personeli, Mehmet Zencirci için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de helikopter ile arama çalışmalarına havadan destek verdi. Ekiplerin 5 gün süren çalışmalarında, Zencirci'ye ulaşılamadı.Ekiplerin arama çalışmaları bugün de sürerken, kaybolan genç, botla denize açılan AFAD ekipleri tarafından su altı robot kamerayla (ROV) da aranmaya başlandı. Öte yandan kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki bekleyişi de sürüyor.


Kaynak: DHA

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