Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları, yedinci gününde devam ediyor.

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları, yedinci gününde devam ediyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos Salı günü arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Aramaların yedinci gününde Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyesine bağlı arama kurtarma ekipleri ile Giresun'dan gelen AKUT ekipleri gencin bulunması için yoğun çaba gösteriyor.

Çalışmalar yaklaşık 40 kişi tarafından yürütülürken, aramalarda su altı kamerası da kullanılıyor.

Ailenin hüzünlü bekleyişi sürüyor

Öte yandan kayıp gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi sürüyor.

Baba Kasım Zencirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, bir an önce oğlunun bulunmasını beklediğini söyledi.

Şimdiye kadar arama faaliyetine katılan görevlilere, kendilerini bu süreçte yalnız bırakmayan Valilik ve belediye yetkililerine teşekkür eden baba Zencirci, "Burada bir haftadır bekliyoruz. Çocuğum ne zaman çıkacak o da belli değil. Bizim ciğerimiz yandı. Bu acının tarifi yok." dedi.

Kaynak: AA