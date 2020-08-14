Ordu'da denizde kaybolan genç dört gündür aranıyor Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

Ordu'da denizde kaybolan genci arama çalışmaları dördüncü gününde de sürüyor.

Şanlıurfa'dan fındık hasadı için kente gelen ve 11 Ağustos Salı gün arkadaşlarıyla gittiği Perşembe ilçesindeki Çaka Plajı mevkisinde denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Zencirci'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Aramaların dördüncü gününde, Ordu Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri Zencirci'nin bulunması için yoğun çaba gösteriyor.

Yağmur nedeniyle denizde oluşan bulanıklık arama çalışmalarını zorlaştırırken, çalışmalar yaklaşık 40 kişi tarafından yürütülüyor.

Kaybolan gencin ailesinin kıyıdaki hüzünlü bekleyişi ise sürüyor.

Öte yandan, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından, arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgeye mobil mutfak konuşlandırılarak, gencin yakınlarına ikramda bulunuluyor.

Kaynak: AA