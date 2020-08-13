Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (3) SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIOrdu'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak, kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Zencirci'nin fındık bahçesinde çalışırken, akrabalarıyla birlikte mola verip, serinlemek için dereye girdiği anlar yer aldı. Öte yandan acılarının çok büyük olduğunu anlatan Mehmet Zencirci'nin amcası Hamza Zencirci, "Mevsimlik işçiydi ve 3-5 kuruş kazanmak için buralara gelmişti. Burada denize girmiş. Akrabaları olarak Ordu'ya geldik, 3 gündür burada bekliyoruz. Cenazemizi alıp memlekete gitmek istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA