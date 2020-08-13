Ordu'da denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet, aranıyor (2) 'MEHMET'İMİZİ KARADENİZ'E VERDİK'Ordu'nun Perşemebe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) dayısı Mehmet Emin Ertan, "Mehmet'imizi Karadeniz'e verdik, kaybettik onu. 3 gündür arama çalışması yapılıyor ama bulanamadı.

'MEHMET'İMİZİ KARADENİZ'E VERDİK'

Ordu'nun Perşemebe ilçesinde serinlemek için girdiği denizde, akıntıya kapılarak kaybolan ve 3 gündür aranan Mehmet Zencirci'nin (17) dayısı Mehmet Emin Ertan, "Mehmet'imizi Karadeniz'e verdik, kaybettik onu. 3 gündür arama çalışması yapılıyor ama bulanamadı. Üzüntümüzü anlatamayız, acımız çok büyük. Şanlıurfa'daydım ve duyar duymaz Ordu'ya geldim" dedi.

'3 GÜNDÜR CENAZEMİZİ BEKLİYORUZ'

Haberi alır almaz Şanlıurfa'dan Ordu'ya geldiğini ifade eden kayıp gencin kuzeni Mehmet Şerif Halefoğlu, "Mehmet, benim amcamın oğlu ve buraya mevsimlik işçi olarak gelmişti. Denize girmiş ve bir daha çıkamamış, 3 gündür cenazemizi bekliyoruz. Akrabalarımız burada, ailesine destek olmaya çalışıyoruz. Ekipler, 3 gündür çalışıyor, bir an önce cenazemizi alıp gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA