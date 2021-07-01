Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren genç hastaneye kaldırıldı
Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede tedavi altına alındı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Atatürk Mahallesindeki plaja arkadaşlarıyla giden Ömer Mustafa Çoban (15), serinlemek için denize girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Çoban, Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve Ordu Su Kazalarını Engelleme Merkezi ekiplerince denizden çıkartıldı.
Çoban, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk