Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Akyazı Mahallesi sahilinde denize giren ve kimliği henüz belirlenemeyen çocuk, boğulma tehlikesi geçirdi.
Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkartılan çocuğa ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Ambulansla kentteki bir özel hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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